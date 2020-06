Seks av ti skoler har ikke fått dekket coronautgifter

Oversikten over krisestøtten til skolene kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Utdanningsforbundet og som er gjengitt i VG. Der går det fram at 62 prosent av dem som har spurt ikke har fått ekstra midler til å løse den akutte krisen coronautbruddet medførte for skolene.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier regjeringen er i ferd med å svikte landets skolebarn.

– Det er helt urimelig at barn og unge indirekte skal betale regningen ved at de får kutt i tilbudet. Vi hører fra våre tillitsvalgte om nedbemanninger og et dårligere tilbud, spesielt for de barna som trenger noe ekstra, sier Handal.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier hun er klar over ekstrautgiftene og ekstrainnsatsen i skolene og lover at pengene kommer. Hun viser til at flere milliarder kroner allerede er overført til kommunene.

– Disse pengene skal uten tvil også gå til skolene. Jeg regner med at pengene kommer til skolene når kommunene har fått overblikket og vurdert behovet i hele kommunen, sier Melby til VG.