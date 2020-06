Tre pågrepet for drapsforsøk i Oslo sentrum

Det dreier seg om en mann i 20-årene melder TV 2.

Sist onsdag ble en 29 år gammel mann pågrepet i saken, og i begynnelsen av mai ble en 26 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet i samme sak.

En mann i 30-årene ble knivstukket om kvelden onsdag 11. mars i krysset Osterhaus' gate og Storgata.

Minst to personer ble sett løpende fra stedet, men ingen ble pågrepet umiddelbart. Antall knivstikk og måten de er påført på gjør at politiet anser saken som et drapsforsøk.