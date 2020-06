Tolletaten fornøyd med pinseaksjon på vannet

– Mange reparerer båter i utlandet for store summer, og det er derfor viktig for oss å kontrollere om de også betaler moms på disse reparasjonene når de ankommer Norge, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad.

Røstad ledet aksjonen fra Kristiansand, der det ble avdekket fire mulige brudd på deklarasjonsplikten.

Alle reparasjoner over 6.000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3.000 kroner. Behov for fortolling skal meldes før ankomst Norge.

Kontrollen hadde også fokus på kvoteregler. Det ble ikke skrevet noen forelegg på smugling i løpet av aksjonen.