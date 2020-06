Vanskelig å få nordmenn som har dødd i utlandet hjem

De som dør i utlandet, må kremeres og sendes hjem i urne. Smittevernreglene gjør at det ikke er lov å sende døde i kister, ifølge Vårt Land.

Men i land som Tyrkia og Hellas er det ikke tillatt å kremere døde. Det kan være kritisk fordi det da er vanskelig å oppbevare de døde, og det er vanskelig å ta de med på flyet hjem, sier leder i Norden-kontoret til SOS-International, Lisa Zorde, som hvert år bistår med hjemtransport av rundt 500 avdøde.

– Ved et par tilfeller har vi klart å transportere den avdøde til et annet land, hvor det er lov med kremasjon. Så har urnen blitt sendt med fly til Norge. I et tilfelle ble en avdød sendt fra Tyrkia til London, hvor vedkommende ble kremert, sier hun til avisa.

Reglene gjør også at det kan være umulig å oppfylle pårørendes ønsker og være en ekstra belastning i en tung tid.

I april måned ble totalt ti nordmenn som døde i utlandet, sendt til Norge. I mai måned var det ingen.