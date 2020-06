Solberg om Norges vei ut av koronakrisen

Statsminister Erna Solberg (H) vil i et møte i Næringslivets Hovedorganisasjon NHO snakke om Norges vei ut av koronakrisen.

Smitten i landet roet seg ned etter at regjeringen besluttet å stenge ned store deler av landet 12. mars, og gjenåpningen har begynt. 236 personer har dødd som følge av koronasmitte i Norge og 8.446 smittetilfeller er registrert.

Gjenåpning i Frankrike

Andre etappe i gjenåpningen av Frankrike starter tirsdag. Blant dem som kan åpne dørene er restauranter, barer og kafeer. Samme dag lanseres smittesporingsappen StopCovid.

Franske helsemyndigheter har registrert drøyt 189.000 koronatilfeller. 28.833 av disse har dødd.

Møte i Giverlandsgruppen for Palestina

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) leder sammen med EUs utenrikssjef Josep Borrell et møte i giverlandsgruppa for Palestina (AHLC). På møtet, som er et videomøte, deltar utenriksministre og andre representanter for et tjuetalls land.

Verdensbanken har anslått at den palestinske økonomien kan komme til å krympe med mellom 7,6 og 11 prosent i år.

Latinamerikanske land gjenåpner på tross av stor smitteøkning

Latin-Amerika har blitt koronapandemiens nye episenter, men likevel begynner flere land nå å gjenåpne økonomien og samfunnet.

Brasil, Mexico og Colombia er blant landene som tar nye steg mot å gjenåpne landet denne uken. Fra lørdag til søndag økte antallet smittetilfeller med 16.409 tilfeller i Brasil, 3.152 i Mexico og 1.147 i Colombia.