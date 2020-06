Ordførere mot vindkraft forener seg

Ordførerne mener at prosjekterte vindkraftutbygginger må stanses og konsesjoner må avslås der hvor kommunen selv har sagt nei til utbygging, skriver Klassekampen. Det er ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen (H) som har fått med seg 39 andre ordførere i et felles opprop. Fram til fristen i midten av juni regner han med at mange flere ordførere vil signere.

I oppropet ber ordførere om at demokratisk fattede vedtak blir respektert og de krever at «statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder».

Klassekampen har tidligere kartlagt at nesten alle kommunene innenfor forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land sier nei til vindkraft i egen kommune. Ordførere ønsker at vindkraftsakene overføres fra energiloven til plan- og bygningsloven som gir kommunene større innflytelse over prosjektene.