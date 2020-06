Tusenvis flokker til badestrender i pinseværet - til tross for korona

Det strålende pinseværet har fått folk til å gå mann av huse i én retning: Ut mot havet.

Folks søken mot strendene og havet har også ført med seg noen smittevernutfordringer. Lørdag kunne Dagsavisen melde om at folk sto tett i kø for å komme seg på ferjene til øyene i Oslofjorden.

Mandag ble det også kjent at halvparten av den norske befolkningen er bekymret for at regjeringen letter på koronatiltakene for fort, ifølge en undersøkelse gjort av Norstat for ABC Nyheter. Den bekymringen ser ikke ut til å ha påvirket folks trang etter bading og strandliv i pinseværet. Tusenvis av oslofolk tilbringer de varme dagene på flere av Oslos mest kjente badeplasser.

Hundrevis på stranda

På Ulvøya i Oslofjorden var det mandag hundrevis at folk på badestranden som drives av Ulvøya-vel. Folk strømmet på fra formiddagen til langt utpå ettermiddagen. De fleste satt gruppevis, men både stupetårn og badetrapp førte til tett kontakt mellom mennesker.

Irene Juras (50) og Anette Møller Warmedal (46) mener folk holder avstand av seg selv nå. Foto: Foto: Kristoffer Solberg, Dagsavisen

To av strandløvene, Irene Juras (50) og Anette Møller Warmedahl (46), innrømmer at de ikke er veldig bekymret for smittevernproblematikken på stranda. De er der sammen med til sammen seks barn, som har vært såkalte «koronavenner» gjennom hele perioden.

Ikke bekymret

– Er dere bekymret for smitte her på stranda?

– Jeg er egentlig ikke så bekymret, sier Irene Juras til Dagsavisen. Hun påpeker at de fleste sitter gruppevis og bare tett innad i gruppene.

– Hvis du går opp til kiosken her så står folka automatisk fra hverandre i køen her, legger Anette Møller Warmedal til.

– Alle vil jo ut nå, sier Warmedal med referanse til finværet.

– Det virker som om man bare holder én meters avstand uten å tenke seg om nå, sier Juras.

Begge er lærere og bor på Nordstrand. De har tatt turen over til Ulvøya, noe de tror det blir en del av i sommer.

– Det blir jo mye å være her i sommer, i og med at det er stengt, sier Warmedal.

– Masse muligheter



Begge tror en god, gammeldags Norgesferie kan slå godt an hos barna.

– Mange har jo hytter både ved sjøen og fjellet, også kan man jo besøke venner. Barna synes egentlig det er ganske hyggelig å bare være i Norge om sommeren. Her kan de bade og være med venner, sier Juras.

– Nå blir det jo mange venner her hjemme også, sier Warmedal som tror barna kommer til å ha en fin sommer:

– Det er masse muligheter her på Nordstrand med sjø og skog og alt, sier hun.

