Vannmasser truet fabrikk og vei på Senja

Snøraset gjorde at vannivået steg én meter, presset store vannmasser ut i en elv og tok med seg alt av flomsikring, ifølge NRK.

Flere kom raskt til stedet for å hindre at vannmassene skulle ødelegge veien, en bro og smoltfabrikken Akvafarm i Bergsbotn. Det ble også jobbet med gravemaskiner og traktorer for å hindre elvevannet i å trenge inn i anlegget, hvor det står rundt fem millioner fisk.

Bilder fra stedet viser vannmasser få meter fra fabrikken.

Mandag ettermiddag har vannstanden gått ned med 70 centimeter, og anlegget ser ut til å være reddet, ifølge Nordlys.