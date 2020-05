Boligbanks lånepraksis kan være i strid med diskrimineringsloven

Banken tilbyr en effektiv boliglånsrente ned mot 1,44 prosent, og er dermed landets billigste, men det er bare norske og andre nordiske statsborgere som kan få superrenten, skriver E24.

Banken mener nemlig at ikke-nordiske kunder koster for mye penger.

– Vi pådrar oss et knippe arbeidsoppgaver knyttet til kundekontroll for ikke-nordiske statsborgere. Vi har ingenting imot dem, men det handler om risiko versus hvor mye arbeid man drar på seg for en veldig liten stab som betjener et nasjonalt marked, sier bankdirektør Torvald Kvamme, direktør i den Bergen-baserte banken Bulder Bank.

– Vi er ikke spesielt stolte av dette, vedgår han.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt ni henvendelser fra personer som blir avvist som kunde hos Bulder Bank på grunn av statsborgerskap.

– Dette kan være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Krav om statsborgerskap kan være en forskjellsbehandling som særlig rammer personer med etnisk minoritetsbakgrunn, sier rådgiver Shorish Azari.

Også Finansklagenemnda har fått en klagesak mot Bulders praksis.