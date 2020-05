Oslo Høyre vil bruke krisepakke på skøytebane

– Nå kom det manna dalende ned fra himmelen. En skøytebane hadde vært en måte å få noe ut av pengene som er hyggelig, positivt og langsiktig, sier leder av byutviklingsutvalget i Oslo kommune, Øystein Sundelin (H), til Dagsavisen.

En innendørs skøytebane eller bane med tak har lenge vært en drøm for skøyteentusiaster, men det er tidligere estimert at et skøytebaneprosjekt på Valle Hovin kan koste så mye som 700 millioner kroner.

– 349 millioner er et bidrag, og et ganske godt bidrag, men vi snakker fort det dobbelte i pris. Tidligere har argumentasjonen mot bygging vært at prisen er for høy. Nå har vi en unik mulighet til å sette i gang, sier han.

349,1 millioner kroner kommer fra forslaget til regjeringens tiltak i fase 3-pakken, som ble lagt fram fredag. Pakken har en samlet verdi på 27 milliarder kroner, som blant annet inneholder et tilskudd på totalt 2,5 milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Om Stortinget vedtar pakken kan 349,1 millioner gå til Oslo.