Mann til akuttmottak etter sykkelulykke i Larvik

– Han syklet ned en bakke. I bunnen av bakken var det en fartsdump som syklisten trolig ikke var klar over, forklarer operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Mannen falt av sykkelen i stor fart og landet på skulder/hode, tilføyer Gunnerød. Han brukte ikke hjelm da han syklet.

Mannen var bevisstløs da nødetatene kom til stedet og ble raskt kjørt til sykehuset.

Ulykken skjedde på Herregårdssletta like over klokken 2 natt til søndag. Politiet avhører to vitner på stedet.