16,5 milliarder i koronastøtte til bedrifter med økt omsetning

Gjennomgangen DN har gjort viser at staten til sammen har betalt ut 16,5 milliarder kroner til bedrifter som opplevde en økt omsetning i mars eller april. Blant selskapene er nederlandske Rituals som i april økte omsetningen 14 prosent, samtidig som de fikk 70.000 kroner fra staten.

Selskapet solgte for 28,8 millioner kroner i mars og april i år, mot 27,5 millioner i fjor og har totalt fått 1,7 millioner i kontantstøtte.

Norgessjef i Rituals Eirin Olsen sier til DN at koronakrisen har påvirket selskapet svært negativt de siste to månedene, og at situasjonen for deres butikker og ansatte ville vært annerledes uten støtte.

– Fram til krisen inntraff hadde vi en organisk vekst på 25,5 prosent, og vi forventet en vekst i samme fart under normale omstendigheter, sier hun.

Statssekretær Kari Olrud Moen i Finansdepartementet skriver i en epost til avisa at vekstfaktoren ble innført for å ta hensyn til vekstbedrifter og bedrifter som ikke eksisterte i mars og april 2019