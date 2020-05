Mann tiltalt for brannstiftelse, hatefulle ytringer og for å ha utgitt seg for å være politi

I alt er mannen i 30-årene tiltalt for å ha brutt ti ulike lover, noen av dem flere ganger, mellom juli og desember i fjor.

Mannen er blant annet tiltalt for å ha tent på to hytter i Røros og Os i Østerdalen i september i fjor. Han skal også ha stjålet en veteranbil fra hytta i Os.

– På mannens adresse fant vi veteranbilen. Han er pågrepet og skal avhøres. Han er en tidligere kjenning av oss, sa operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB i forbindelse med hendelsen i Os i september.

Mannen er også tiltalt for å ha tent på en bil i Røros i november. Ved sistnevnte anledning skal han ha omtalt eieren av bilen som «det pakket der» og «jævla utlendinger» mens brannvesenet slokket brannen.

Han er også tiltalt for å utgitt seg for å være politimann overfor en familie, og deretter ha oppholdt seg hjemme hos dem imellom en og en og en halv time. Mens han var hos familien skal han ha tvunget barna i familien til å hilse på hunden hans, noe som gjorde barna så redde at de begynte å gråte.

I tillegg er mannen tiltalt for en rekke innbrudd, tyverier og for hatefulle ytringer.

Rettssaken mot mannen starter 8. juni i Sør-Trøndelag tingrett. Det er satt av fem dager til saken.