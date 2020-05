Politiet vil legge ned to politistasjoner øst i Oslo og bygge ny hovedstasjon

Aftenposten skriver at justisminister Monica Mæland (H) bekrefter planene fredag i et svar på et skriftlig spørsmål til SVs stortingsrepresentant Petter Eide.

– Oslo politidistrikt og Politidirektoratet ønsker å slå sammen Manglerud og Stovner politistasjon til én hovedpolitistasjon. Oslo politidistrikt og Politidirektoratet forventer at en samlokalisering vil gi en styrket tilstedeværelse, mer effektiv ressursbruk i Oslo øst og sterkere fagmiljøene, skriver Mæland.

Leiekontraktene til både Manglerud og Stovner politistasjon går ut i 2023. Det bor over 280.000 innbyggere i bydelene de to politistasjonene dekker.

Petter Eide, som er valgt inn på Stortinget for Oslo SV, sier at hans ryggmargsrefleks er at han er kritisk til sammenslåingen.

– Vi frykter at en sentralisering kan gi et politi som kjører mer bil og rykker ut bare når noe skjer, fremfor å jobbe forebyggende nær folk, sier Eide.

Oslos visepolitimester, Bjørn Vandvik, avviser at sammenslåing vil gi et dårligere tilbud.

– Samlokalisering vil gi bedre ressursutnyttelse uten at det går på bekostning av tjenestetilbudet. I dag har vi flere oppgaver som blir gjort på to stasjoner, sier Vandvik.