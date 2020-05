Mona Juul presenterte Norges FN-kandidatur

Under et virtuelt møte i WFUNA, den internasjonale organisasjonen for FN-samband, understreket Juul at FN er en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og at Norge er en uavhengig stemme som ikke er med i noen av de store blokkene.

Hun la vekt på behovet for global solidaritet aldri har vært høyere i en tid da multilateralisme er under press og verden står midt i coronakrisen.

– Det er stadig viktigere at alle land, små og store, står opp for FN og internasjonalt samarbeid, sa hun.

Hun trakk fram Norges store bidrag til FN og Norges rolle i fredsmegling, ikke minst i Midtøsten, blant annet med Oslo-avtalene, der hun selv spilte en rolle.

– Norge er alltid upartisk, men ikke verdinøytralt. Vi står for dialog, vil lytte til alle parter og utøve et pragmatisk diplomati, påpekte hun.

Under spørsmålsrunden understreket Juul Norges arbeid for reform i FN, ikke minst en utvidelse av FNs sikkerhetsråd med både permanente og ikke-permanente medlemmer.

Særlig pekte hun på den historiske urettferdigheten Afrika har vært utsatt for, og behovet for at verdensdelen blir bedre representert i Sikkerhetsrådet.

Valget på to kandidater fra vestlige land, som finner sted 17. juni, står mellom Norge, Canada og Irland. Norge hadde sist sete i Sikkerhetsrådet i 2001–2002.