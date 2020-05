Fedre og medmødre i Oslo og Kristiansand får besøke sine nyfødte barn igjen

I tillegg vil de aller fleste som ønsker å besøke pasienter, også få gjøre det på OUS, forutsatt at det er lav coronasmitte, skriver sykehuset.

Kontrollert besøk vil bety at det er en begrensning i antall besøk hver dag. Besøket må planlegges på forhånd, og besøkende vil bli kontrollert for å vurdere smitterisiko.

Sørlandet sykehus skriver i en pressemelding at de vil åpne for besøk under barseloppholdet fra 2. juni.

– Partner kan så langt ikke være med på polikliniske kontroller, ultralydundersøkelser eller keisersnitt, presiserer sykehuset.



De skriver også at sykehuset har et begrenset antall familierom, og at det i første omgang vil bli prioritering for førstegangsfødende og fødende med lang reisevei.

Det nasjonale besøksforbudet på sykehus og sykehjem ble opphevet onsdag.