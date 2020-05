Danskeferjene jubler for feriereiser mellom Norge og Danmark

Fjord Line starter med daglig avganger til Hirtshals fra Kristiansand og Stavanger/Bergen fra 16. juni.

– Vi er kjempeglad for at regjeringene har inngått denne bilaterale avtalen. Når smittesituasjonen er så lik i Danmark og Norge, mener vi at det var en helt riktig beslutning, sier konsernsjef Rickard Ternblom til NTB.

Seilasen mellom Langesund og Hirtshals er derimot ikke tilbake før 3. juli.

Permitterte hentes tilbake

Under coronapandemien har Color Lines avganger fra Kristiansand og Larvik til Hirtshals kun blitt brukt til godstrafikk. Nå blir det endringer, noe informasjonsdirektør Helge Otto Mathiasen er glad for.

– Vi forventer å åpne for vanlig persontrafikk 15. juni, men på hvilken måte gjenstår å se, sier Mathisen og forsikrer at smittevernreglene skal følges.

Selskapet har for øyeblikket 2.200 permitterte. Fredagens nyhet gjør at de gradvis blir hentet tilbake.

Torsdag ble det kjent at regjeringen åpnet gradvis opp for Color Lines linje mellom Oslo og Kiel. Men i første omgang vil gjestene ikke ha anledning til å gå i land i Tyskland.

DFDS avventer

En avgjørelse om oppstartsdato for DFDS-ferja mellom Oslo og København ventes etter pinsehelga, opplyser pressetalsmann Gert Jakobsen.

Danske myndigheter har bestemt at nordmenn som vil reise til Danmark, må bli i seks døgn, og overnatting i København og Frederiksberg er ikke tillatt. Norge har ingen særskilte regler for danske turister.

I midten av mars la Stena Line ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.