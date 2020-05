Retten til å studere mens man får dagpenger forlenges

22. april ble det åpnet for at de som er arbeidsledige eller permitterte og mottar dagpenger, kan studere eller ta kurs eller annen opplæring uten å miste dagpengene. Dette ble innført som en midlertidig ordning fram til 1. september. Nå forlenges den midlertidige ordningen til å gjelde ut året, skriver Dagbladet.

– For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden de kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg faglig påfyll og på den måten står bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover.

Per 19. mai var det registrert i alt 372.500 arbeidssøkere, som inkluderer helt og delvis ledige, og helt og delvis permitterte, samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav.