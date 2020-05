Mann løslatt etter rekkehusbrann i Florø

– Mannen er avhørt og ikke lenger mistenkt, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt til NRK.

Han sier videre at politiet fortsatt mener brannen var påsatt. To leiligheter er ubeboelige, og to personer ble husløse som følge av brannen.

Politiet fikk melding om brannen i rekkehuset i Florø i Kinn kommune klokka 2, der det brant i to leiligheter i andre etasje. Hele bygningen ble evakuert.

Røykdykkere fikk raskt bekreftet at det ikke var folk igjen i leilighetene. I 4-tiden opplyste politiet at brannvesenet hadde slukket brannen.