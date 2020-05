Bortvist fra fest - kom tilbake med øks og trusler

Dramatikken fant sted i Øygarden kommune i Vestland fylke natt til fredag, der mannen først ble bortvist fra fest. Han kom i stedet tilbake med øks og truet med å slå seg inn i huset og skade dem som var der. Politi ble varslet klokka 1.20.

– Vi var ikke så langt vekk da vi fikk meldingen, så vi fikk forholdsvis raskt kontroll på ham, men det var nok ikke så kjekt for dem som var der inne mens det holdt på. Mannen, som er i 30-åra er pågrepet av politiet og satt i arrest, og anmeldt for forholdet, sier operasjonsleder Per Algrøy til NTB.