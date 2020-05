Restaurantkonsern og kleskjede for barn først med konkursbeskyttelse

Dilla Holding eier tolv restauranter, to puber, én cocktailbar og én nattklubb fordelt på Oslo, Fredrikstad, Lillestrøm og Bergen, inkludert de norske Jamie’s Italian-franchisene og restauranter som Big Horn Steakhouse i Bergen og Bar Sushi Tjuvholmen

Ifølge Brønnøysunds lister er Dilla Holding det første selskapet som søker om såkalt rekonstruksjon under de nye reglene om konkursbeskyttelse, melder E24. I praksis går selskapet nå inn i gjeldsforhandlinger, opplyser rekonstruktør med ansvar for saken, Jon Erling Skjørshammer.

Stortinget vedtok i slutten av april en hastelov om konkursbeskyttelse. Den har som mål å redde bedrifter og arbeidsplasser som står i fare for å gå konkurs. Den skal også gi mer effektive gjeldsforhandlinger.

Senere torsdag ble det kjent, også via E24 , at kleskjeden Polarn O. Pyret i en pressemelding kunngjør at den har søkt om konkursbeskyttelse. Årsaken er behovet for en raskere omstilling som følge av koronakrisen.

«Den nye rekonstruksjonsloven gir selskapet mulighet til å løse opp i sine økonomiske problemer mens bedriften fremdeles er likvid, restrukturere driften og ruste seg for fremtiden».

Med de nye reglene blir det ikke lenger noe krav om at to tredeler at dagens aksjonærer sier ja til planen om å gjøre gjeld om til aksjer. At over 50 prosent av aksjonærene sier ja på generalforsamling holder. Loven inneholder heller ikke noe krav om at alle kreditorene må si ja.