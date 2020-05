Mann skjøt i bakken under nabokrangel i Nord-Odal

Politiet sier til NRK at de fikk melding om krangelen mellom de to mennene i 40-årene i Nord-Odal i Innlandet klokken 19.55 torsdag kveld. Begge ringte til politiet.

– Den ene sier at han har blitt slått med en spade, og han som ble slått, har på et tidspunkt skutt noen skudd i bakken, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt.

Politiet var torsdag kveld på stedet med to patruljer for å avhøre de to mennene.

– De har hatt en konflikt over tid, og så har det toppet seg rundt noen byggverk nå, sier Løvseth.

De to er ikke kjent for politiet fra tidligere.