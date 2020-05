Påtalemyndigheten ber om 20 måneders fengsel etter beslag av eksplosiver i Sola

– I verste fall kunne dette blitt brukt i forbindelse med terror, sa aktor, politiadvokat Ine Knutsen Stenevik, i sin prosedyre i Stavanger tingrett, ifølge Stavanger Aftenblad.

Politiet mistenker ikke mannen for å ha ekstreme holdninger. Han skal blant annet ha detonert bomber på Sola stadion og i et skogholt i kommunen med andre til stede. Han har også delt sin kunnskap i et diskusjonsforum.

Blant de fire kiloene med eksplosiver var det blant annet 1,4 kilo hjemmelaget dynamitt.

Mannen ble først pågrepet og siktet for oppbevaring av sprengstoff i april i fjor. Han ble løslatt i en periode, før han igjen ble pågrepet i november.