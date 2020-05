Økokrim: Dokumentarfilmskaper handlet i nødrett da hun deltok i mishandling av griser

– Vi har gjennomført en grundig og omfattende etterforskning av de aktuelle forholdene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding fra Økokrim.

Økokrim har etterforsket fire av bøndene som er med i den mye omtalte dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» som ble vist på NRK i fjor sommer.

Dokumentaren avdekket dårlige forhold og regelbrudd i grisefjøs og -slakterier. Deler av dokumentaren ble filmet med skjult kamera av Norun Haugen som tilbrakte tid på 13 grisegårder i Norge over fem år.

Nødrett

Tidligere i mai skrev NRK at Haugen også hadde fått status som mistenkt i saken. I dokumentaren kan man blant annet se at Haugen deltar i kastrering av en gris uten bedøvelse.

Økokrim skriver at saken mot henne er henlagt som intet straffbart forhold.

– Konklusjonen har sin bakgrunn i nødrettsbetraktninger. Vi konkluderer med at undercoverfilmeren har handlet som hun har gjort for å forhindre at andre griser får samme behandling, skriver Økokrim.

Overfor Nationen presiserer statsadvokat Bache Dahl at nødrett ikke innebærer noen blankofullmakt til at man kan være med på hva man vil uten å bli straffet for det, og at hvert tilfelle vil bli vurdert for seg selv.

Norun Haugen sier til NRK at hun er lettet over at saken er henlagt.

– Det er godt å se at Økokrim forstår motivasjonen min bak undercover-prosjektet. Jeg mener at undercover-metoden er helt nødvendig for å bringe det grusomme som skjer med dyrene fram i lyset, slik at andre dyr slipper samme skjebne, sier Haugen.

Bonde tilsto

Økokrim opplyser samtidig at én av bøndene som var siktet i saken, har tilstått forholdene i avhør.

Han skal ha kastrert gris i strid med regelverket. Blant annet ble det ikke gitt bedøvelse i forbindelse med inngrepet, og grisen var langt over aldersgrensen for kastrering på fire uker.

– Inngrepet har utvilsomt medført unødvendig og betydelig smerte for grisen, sier Bache Dahl.

Saken hans vil nå bli sendt over til tingretten, opplyser hun til Nationen.

Tre saker henlagt

Sakene til de tre andre bøndene som var siktet, er henlagt.

Bache Dahl opplyser til NRK at en av sakene henlegges på grunn av foreldelse, mens de to andre henleggelsene delvis er begrunnet med bevisets stilling og delvis med intet straffbart forhold.

Haugen er skuffet over at sakene mot de tre bøndene er henlagt.

– Dokumentaren viste grov, systematisk dyremishandling, og jeg mener at henleggelsene av sakene mot bøndene viser hvor dårlig rettsvernet til landbruksdyrene egentlig er, sier hun.