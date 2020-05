To personer alvorlig skadd i MC-ulykke i Oslo

I tillegg til de to som ble påkjørt, er det også meldt om personskade på MC-føreren. Samtlige tre er fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus, meldte politiet i Oslo klokken 16.10.

To av de involverte, trolig syklistene, betegnes som alvorlig skadd.

Ifølge politiet kan det se ut som MC-føreren har kutten svingen og truffet sykistene. Nøyaktig hendelsesforløp var ved 17-tiden ikke helt klarlagt, da politiet fortsatt holdt på med avhør av vitner.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier til NTB at han ikke kan bekrefte alder på de involverte, men at det er snakk om voksne menn.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like etter klokken 15.30.