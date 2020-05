Bilkøene er tilbake – og vel så det

Til tross for at mange fremdeles jobber hjemmefra, er nå kollektivkapasiteten maksimalt utnyttet, ifølge Aftenposten, og folk tyr til bilen igjen. Opptellingen fra Vegvesenet viser at trafikken per døgn nå like stor – mange steder større – enn før koronatiltakene ble innført 12. mars.

Hvis enda flere skal bytte fra hjemmekontor til normalarbeidsplass, må de enten sykle, gå eller kjøre, ettersom kollektivtilbudet er fullt, og da vil køene vokse.

I juni er det dessuten planlagt flere tunnelvedlikehold, blant annet stenges det ene løpet i Vålerengatunnelen og halve E6-tunnelen, den siste helt fram til januar 2021.

Regjeringens maksgrense på halv kapasitet for kollektivtransport gjelder ennå.