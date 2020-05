Frp vil ha flere ungdomsplasser i fengsler i Rogaland

– Vi ønsker å tilpasse fengslene våre slik at de møter behovene i framtiden, og på sikt ønsker vi at det skal etableres en egen ungdomsenhet, en fengselsenhet for ungdom, i fylket, sier Kristoffer Sivertsen i Frp til Stavanger Aftenblad.

Han opplyser at Frp kommer til å ta opp saken i Stortinget.

Det finnes i dag to ungdomsenheter i norske fengsler, en i Bjørgvin fengsel i Bergen og en i Romerike fengsel på Eidsvoll. Enhetene har fire plasser hver.