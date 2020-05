Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste av pasientrettighetene gjeninnføres

– Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Konsekvensene av endringene ble blant annet at en del operasjoner ble utsatt.