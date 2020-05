Mann i 30-årene siktet for terrorfinansiering

– Fremstillingen for varetekt er et ledd i en pågående sak og det er av hensyn til faren for bevisforspillelse. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff til VG.

Mannen er syrisk statsborger og skal etter siktelsen ha bidratt til terrorfinansiering i Syria, ifølge NRK. Mannens forsvarer, Harald Otterstad, sier mannen avviser all straffskyld.

Han fremstilles for varetekt onsdag ettermiddag.