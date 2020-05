Tre nye F-35 kampfly landet i Norge

​Flyene tok av fra Texas på tirsdag formiddag (norsk tid), og landet sent på kvelden, melder Forsvaret på sine nettsider. Luftforsvaret har så langt mottatt 18 fly til Norge. I tillegg er sju fly stasjonert i USA til utdanningsformål.

– Selv om verden står i en veldig krevende situasjon med corona, så klarer amerikanerne å levere flyene som planlagt. Det er svært imponerende, og for oss er det viktig å motta utstyret til rett tid slik at vi når våre operative mål, sier sjefen for 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud.

Norge har bestilt 52 kampfly av typen F-35. De kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn det F-16 kan.

Flyene vil være fullt operative fra 2025, opplyser Forsvarsdepartementet.