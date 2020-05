Enova støtter Boreal med 90 millioner til klimavennlig reiseliv

– Sammen med Enova tar vi tidenes løft for et klimavennlig reiseliv i Norge. Her vil vi både redusere klimagassutslippene og samtidig vise at også kommersiell turtransport kan løses med elektrisk drevet materiell. På sikt er målet at alle turbusser skal bli elektriske, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemelding.

De 36 elektriske turbusser kommer i bruk i Stavanger, Bergen, Eidfjord, Geiranger, Trondheim, Tromsø, Alta og Honningsvåg med tilhørende ladestasjoner ut i de største cruisehavnene. Bussene vil i stor grad kjøre cruiseturister rundt, for eksempel frakte dem opp og ned til Preikestolen. Også fergesambandet mellom Lauvvik og Oanes i Sandnes i Rogaland, skal elektrifiseres, slik at hele reisen til Preikestolen blir grønn.

Boreal har hovedkontor i Stavanger og 2.700 ansatte, men er eid av det Hongkong-baserte selskapet China Everbright Limited med den kinesiske staten som største eier, ifølge Dagens Næringsliv. Statens pensjonsfond utland er sjuende største aksjonær i China Everbright.

Ifølge DN er dette det største beløpet det statlige foretaket Enova noensinne har gitt til et reiselivsprosjekt.

Ambisjonen er å ha en buss i drift i løpet av høsten. Prosjektet er forsinket på grunn av koronasituasjonen, og reiselivsmarkedet er generelt endret på grunn av restriksjonene.