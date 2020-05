Ny farge på plast kan gi 20 tonn mer plast til gjenvinning

– Svart plast er et problem. Vi har jobbet i mange år med å få produsenter til å velge en annen farge enn «carbon black», sier kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen i Grønt Punkt Norge til Dagsavisen.

Grønt Punkt Norge drifter returordninger for plastemballasje og jobber for at mer av nær 85.000 tonn husholdningsplast som brukes til å pakke inn matvarer, blir brukt på nytt i stedet for å bli brent som energi.

Noen av de automatiske sorteringsanleggene har problemer med å identifisere plast som er knallsvart fordi fargen ikke har refleksjon. Da blir brukt plast, som kunne blitt smeltet om til plastpellets, i stedet brent.

Nå bytter produsenter som Mills og Delikat gradvis ut svarte plastlokk og -bøtter ut med andre farger.

Bare for Mills potetsalat sin del er det snakk om opp til 20 tonn plast.