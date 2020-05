Støre klar for nye kamper mot mindretallsregjeringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre innrømmer at gjennomslagene i Stortinget gir mersmak. Han er åpen for å tvinge gjennom mer politikk sammen med sine nye venner i Frp. Støre sier maktfordelingen med mindretallsregjering sikrer mer rettferdighet.

Tirsdag gikk regjeringen – og spesielt KrF – på et sviende nederlag da den nye bioteknologien ble vedtatt i Stortinget.

19 nye koronatilfeller i Norge



Det var ved midnatt registrert 8.383 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 19 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 31 tilfeller.

I alt 37 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

Ny etterretningssjef tatt i ed i USA

John Ratcliffe, en tidligere republikansk politiker, ble tirsdag formelt innsatt som USAs øverste etterretningssjef. Ratcliffe ble innstilt til stillingen av Senatet forrige uke. Avstemningen fulgte partilinjene i det øverste kammeret i Kongressen, der Det republikanske partiet har flertall.

Trump prøvde allerede i fjor å nominere politikeren fra Texas til stillingen, men Ratcliffe trakk seg da det ble stilt spørsmål ved om han hadde tilstrekkelig kompetanse.

Boligen til Rios guvernør gjennomsøkt i virusetterforskning

Brasiliansk politi ransaket tirsdag boligen til delstatsguvernøren i Rio de Janeiro som del av etterforskningen av underslag av penger til et feltsykehus.

Guvernør Wilson Witzel kaller ransakingen for politisk forfølgelse fra president Jair Bolsonaros regjering. Witzel har flere ganger angrepet Bolsonaro for presidentens håndtering av koronapandemien i Brasil og mener han nå er offer for et politisk spill.

Trump raser etter at Twitter merket tweet

USAs president Donald Trump anklager Twitter for å påvirke presidentvalget 2020 etter at mikrobloggtjenesten for første gang har merket Twitter-meldinger fra ham som villedende.

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Under meldingen har Twitter lagt til en lenke til fakta om stemmegivning som viser at slik stemmegivning ikke er koblet til valgfusk. Dette har forarget presidenten.

Flere ras i Nordland

Det er gått minst ett jordras sør for Narvik og et steinras på Vestvågøy i Lofoten tirsdag kveld og natt til onsdag. Ingen er meldt skadd, politiet ber folk være forsiktige.

Politiet i Nordland meldte først om ett eller flere jordras i området ved Millerjordveien i Ankenes, som ligger i Narvik kommune på sørsiden av Beisfjorden. Like etter klokka 2 melder politiet om steinras på Valbergsveien ved Gjerdvika, som er et strekk av fylkesvei 815 på Vestvågøy