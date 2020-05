Tromsø kommune tvunget til å ta imot atomubåter fra Nato

– Dette er ikke en god løsning for oss. Vi skulle helst ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet og styreleder i Tromsø havn.

Det er Klassekampen som skriver om den midlertidige løsningen med amerikanske atomubåter ved den kommunale havna ved Grøtsund i Tromsø. Kommunen er bundet av havneloven, som sier at man har såkalt mottaksplikt for alle typer orlogsfartøy.

Ifølge avisa forhandler Forsvaret nå med de private eierne av Olavsvern, Forsvarets eneste marinebase i området, som ble lagt ned i 2009 og solgt som lager for motorsykler og bobiler i 2013.

Etter salget av Olavsvern har presset fra Nato økt om å få et nordligere anløpspunkt for reaktordrevne fartøy enn dagens eneste godkjente havn i Norge, som er Haakonsvern i Bergen.