Mann skutt i beinet i Lørenskog - to tenåringer anholdt

Politiet fikk melding om høye smell ved Åsen skole i Skårer i Lørenskog klokken 19.36 tirsdag kveld. Det var Romerikes Blad som først meldte om hendelsen. Flere patruljer ble sendt til stedet for å undersøke saken og sperret av et stort område. Politiet lyktes å spore opp en mann i 20-årene, med skuddskade i legg. Han får oppfølging av helsevesenet.

– Per nå er det uklart hvor alvorlig skaden er, men den er ikke livstruende. Vi tror ikke det er flere personer som er skadd, ut fra våre opplysninger, melder Øst politidistrikt like etter klokken 22 mandag kveld.

Innsatsleder Knut Hammer sier til Romerikes Blad at en bil skal ha kjørt fra stedet i stor fart før politiet ankom. Politiet opplyser til NTB at to unge gutter i tenårene er anholdt, og at det blir sjekket om de har noe med saken å gjøre. De ble innhentet av en hundepatrulje etter å ha forsøkt å stikke av.

I 1-tiden natt til onsdag sier operasjonsleder Tom Sandberg til NTB at søket ennå ikke er avsluttet og at politiet ikke har anholdt noen flere.

– Vi jobber parallelt med etterforskning og operative tiltak. Vi vet hvem noen av de vi ser etter er, men vi har ikke full oversikt over situasjonen. Når det gjelder de to som er anholdt, er vi i ferd med å få gjennomført avhør, sier Sandberg.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gå ut med detaljer om de involverte eller mulig bakgrunn for hendelsen. Politiet har så langt ikke funnet noe skytevåpen.