Mann dømt for voldtektsforsøk på danskebåten

Fornærmede forklarte i retten at hun våknet opp til at hun ble penetrert, men som følge av flere forhold fant retten det ikke tilstrekkelig bevist at mannen faktisk hadde seksuell omgang med fornærmede.

Retten kom derimot fram til at mannen utførte et straffbart forsøk på å gjennomføre samleie med henne.

– Han ble imidlertid avbrutt før samleiet ble fullbyrdet idet hun våknet, vred seg rundt og skrek til ham, skriver tingrettsdommer Edvard Os.

Normalstraffen for den pådømte forsøkshandlingen er rundt tre års fengsel, men straffen ble satt til fengsel i to år og seks måneder på grunn av uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.

Mannen må i tillegg betale kvinnen 120.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen var enstemmig.

Mannen, som er bosatt i Oslo-regionen, erkjente ikke straffskyld. Han forklarte i retten at han ikke husker noe fra hendelsen som følge av alkoholinntak.