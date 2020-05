Forbrukerrådet jubler over forbud mot gentesting av barn utenfor helsevesenet

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket har tidligere vært ute og varslet om konsekvensene av kommersielle gentester. og Forbrukerrådet har gått inn for et lovforbud.

– Vi tror foreldre vil barnas beste, men det er vanskelig å vite hva det er noen ganger. Derfor sier barnekonvensjonen at myndighetene har et ansvar for å hjelpe til med for eksempel lovgivning. I dag har Stortinget tatt dette ansvaret, og det applauderer vi. Barnas grunnstoff skal ikke være til salgs, slår hun fast.

Blyverket peker på at dette er noe barna selv ikke kan ta gode informerte valg rundt, samtidig kan de miste muligheter i framtiden dersom informasjon om deres genmateriale havner i feil hender.