Politiet bekrefter: Ørjan (25) funnet død

– Det foreligger nå sikker identifikasjon av den avdøde, og det er endelig bekreftet at den avdøde er Ørjan Solum, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt i en pressemelding.

25-åringens familie er orientert.

Politiet opplyser at de etterforsker saken videre, men at de fremdeles må avvente konklusjon om dødsårsak til endelig obduksjonsrapport foreligger. Det er foreløpig ikke kjent om det ligger en kriminell handling bak dødsfallet.

Savnede Ørjan Solum (25) ble sist sett i et boligområde i nærheten 25. mars. Politiet satte i gang søk i Steinsåsgruvene mandag 18. juni og fant en død mann under vann dagen etter. Gruvene var et naturlig sted å lete siden de ligger i nærheten av der Solum sist ble sett.

Bakgrunn: Politiet tror det er savnede Ørjan Solum som er funnet