Stupebrett i Stavanger fjernet etter alvorlig ulykke

Det førte til at representanter fra Natur- og idrettsservice mandag kveld var ute for å måle dybden ved alle kommunens stupebrett.

Ett av dem fjernet umiddelbart etter at dybden ble mål til under to meter, opplyser park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Dette stupebrettet var på Grønavigå på Buøy. Forrige uke ble en 16 år gammel gutt alvorlig skadd da han fikk et brudd i nakken etter et stup på et stupebrett i Godalen. Målingen mandag kveld viste at det var 2,8 meter vanndybde der. 3,5 meter er vanndybden som brukes som retningsgivende, skriver Aftenbladet.

Sørensen bekrefter at alle stupebrett i kommunen skal få skilt med dybde og beskjed om å stupe utover, og at skiltet skal monteres direkte på stupebrettet.

Ingen andre stupebrett blir fjernet med det første, men Sørensen sier at alle «går en usikker framtid i møte».