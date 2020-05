Kvinne erkjenner delvis skyld for overgrep mot døtre

Ifølge Bergensavisen er kvinnen blant annet tiltalt for å ha hentet en av sine døtre sovende og latt den medtiltalte daværende samboeren i 40-årene forgripe seg på henne.

Den ene jenta var under 10 år og den andre under 14 år da overgrepene skal ha skjedd i 2008 og 2009, skriver Bergens Tidende.

– Jeg tenkte at hvis jeg hentet henne før han gjorde det, hadde jeg kanskje mer kontroll. Det høres rart ut, men jeg ville beskytte henne så han ikke gikk for langt, sa den tiltalte kvinnen i retten.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld for overgrep mot de to jentene, men har erkjent flere av de andre punktene han er tiltalt for. Blant annet omfatter det besittelse av store mengder overgrepsmateriale i form av 732 bilder og videoer, samt samtaler om overgrep mot barn på Skype.