Utlevering av drapsforsøk-siktet fra Spania utsatt

Mannen ble pågrepet for over tre uker siden og er en av to som er siktet i forbindelse med drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble påført alvorlige skuddskader i Ila i Trondheim i desember i fjor. Politiet mener mannen, som ble pågrepet av spansk politi i nærheten av Torrevieja mandag 4. mai, avfyrte skuddene.

Til Adresseavisen opplyser for øvrig siktedes forsvarer Ann-Iren Skjelbred at hennes klient sier at han meldte seg selv for politiet, og at det er tøffe tilstander i det spanske fengselet.

Siktede skal vært veldig klar for å bli utlevert til Norge.

– Spanske myndigheter har besluttet at han skal utleveres, men dette er utsatt grunnet korona-situasjonen. Det er nå opp til norske og spanske myndigheter å bli enige om en dato, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen ved Trøndelag politidistrikt.

Skjelbred understreker at hun kun har hatt korte samtaler med klienten sin, og derfor ikke kjenner til hvorfor han meldte seg for politiet. Hun vet heller ikke hvordan klienten stiller seg til siktelsen om drapsforsøk og antakelsen om at han var hovedgjerningsmannen som skjøt fornærmede. Offeret ble truffet i en arm og i magen. Han ble alvorlig, men ikke kritisk skadd.

– Siktede har ikke fått tilgang til dokumentene i saken ennå, svarer forsvareren.