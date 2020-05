Mann funnet død i vannet i Hammerfest

Politiet i Finnmark meldte om hendelsen på Twitter klokka 1.09 natt til tirsdag. Til NTB sier operasjonsleder Jannicke Silseth Eide at det er en voksen mann som ble funnet i havnebassenget, uten identifikasjon på seg. Han ble hentet opp av vannet og erklært død.

– Det var forbipasserende som meldte inn at de så en død person i vannet, han kan ha vært i vannet anslagsvis noen timer. Politiet har startet etterforskning og jobber med undersøkelser og avhør på stedet. Vi er i den innledende fasen for å avklare hvem det er, og hva som har skjedd. Vedkommende vil bli obdusert for å få klarhet i dødsårsak, sier Silseth Eide.

Politiet har ingen teori om hva dødsårsaken kan være.

– Vi har startet en bred etterforskning og har ikke nok informasjon til å si noe om hva som kan ha skjedd ennå.