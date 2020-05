Søk avsluttet – observert rødt lys trolig skutt over land

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser på Twitter 0.20 at de har fått flere meldinger som bekrefter at det mulige nødblusset er skutt opp over land på Hundvåg, og avslutter derfor søket som tidligere ble igangsatt.

En drøy time tidligere kom melding om observasjon av rødt lys eller nødrakett i området Hundvåg -Austre Åmøy i Stavanger. Alle nødetater rykket, med brannbåt, flere redningsskøyter, og helikopter, da det ennå var uklart om det kunne være et nødbluss over vann.

Politiet og Hovedredningssentralen ba om tips for å få klarhet i om noen var i reell havsnød eller om det kunne være at det var skutt med fyrverkeri over land i området.

Også politiet i Sørvest fikk flere meldinger om at lys har kommet fra land på Hundvåg.