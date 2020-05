Savnet kvinne funnet død i Drangedal

Det har pågått søk etter kvinnen i Porsgrunns-området, der en kvinne i 30-årene ble meldt savnet av familien søndag ettermiddag. Sørøst politidistrikt la ut beskrivelse av kvinnen og bilen hun disponerte, og mandag klokka 22 bekrefter politiet at bilen ble funnet på en vei i Drangedal kommune.

– En politihund fant kvinnen et kort stykke fra bilen, på land. Hun ble erklært død på stedet. Det er ikke mistanke om at hun er utsatt for en straffbar handling, men hun blir obdusert. Pårørende er varslet, opplyser politiet på Twitter.

Over 60 mannskaper fra Telemark Røde Kors Hjelpekorps har det siste døgnet bistått i søket etter den savnede kvinnen, sammen med mannskaper fra Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret.