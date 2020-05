Cummings tar selvkritikk – beklager ikke

– Jeg har ikke tilbudt meg å gå av, og jeg har heller ikke vurdert det, sa Cummings på en pressekonferanse i rosehagen i Downing Street 10 mandag ettermiddag.

Det var første gang Cummings forklarte seg offentlig om hvorfor han forlot boligen i London sammen med sin kone og sønn og kjørte 42 mil til foreldrenes eiendom i Durham i slutten av mars. Først søndag forklarte Cummings situasjonen overfor statsministeren.

– I ettertid ser jeg at jeg burde ha forklart meg tidligere, sa Cummings mandag.

– Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Jeg synes det var rimelig under omstendighetene, sa Cummings, som la til at han mener det kan gjøres unntak fra reglene når det gjelder små barn.

– Jeg mener dette var den minst risikable løsningen, sa han.

Cummings la til at han forstår at folk er veldig sinte, men sa at han tror folk innser at situasjonen var vanskelig.

Varslet ikke Johnson

Cummings sa at beslutningen om å dra ble tatt etter at kona ringte til ham på jobb 27. mars. Hun sa hun følte seg meget syk og at hun fryktet at hun hadde coronavirus.

På samme tidspunkt hadde Cummings fått vite at Johnson og flere andre i statsapparatet hadde blitt syke med covid-19. Cummings fryktet derfor at han også kunne ha blitt smittet.

– Da vi dro, hadde ikke min kone hoste eller feber. Hun var syk, hun hadde kastet opp, men vi visste ikke om hun hadde covid-19, sa Cummings mandag.

De dro til Durham uten å varsle statsministeren. Årsaken var at Johnson på det tidspunktet selv lå i sykesenga med covid-19, forklarte Cummings, som sa at han ikke ville kaste bort Johnsons tid.

– Det var nok et feilgrep av meg, og jeg forstår at noen mener jeg burde ha snakket med statsministeren før det ble bestemt hva jeg skulle gjøre, sa Cummings.

Unntatt fra reglene

Cummings sa at han fryktet for kona og sønnens sikkerhet og mente at det ville innebære minst risiko for færrest mulig mennesker å dra fra London. Han sa at han på grunn av jobben hadde mottatt trusler som gjorde boligen der utrygg.

Cummings viste til karantenereglene og hevdet beslutningen om å bryte karantenen var innenfor regelverket.

– Det står skrevet at man under noen omstendigheter ikke kan være i stand til å følge reglene. Jeg mener jeg var i en slik unntakssituasjon der jeg forsøkte å balansere svært kompliserte vurderinger, sa Cummings.

Unntaket i dette tilfellet dreide seg om parets barn, forklarte han da han svarte på spørsmål om hvorfor han ikke fikk noen til å passe barnet i London i stedet for å dra til Durham.

– Jeg tror ikke det ville vært hensiktsmessig å be en venn om å komme hjem til oss og utsette seg for en dødelig sykdom når en 17 år gammel niese tilbød seg å gjøre det, sa Cummings.

Ble observert

Han forklarte at han, kona og barnet var innlosjert i en separat bygning på foreldrenes eiendom og at hans søster handlet inn mat. Dagen etter ankomst, ble han selv syk.

12. april, 15 dager etter at han hadde utviklet covid-19-symptomer, ville han dra tilbake til London for å jobbe. Men synet var blitt påvirket av sykdommen, så han, kona og barnet kjørte en kort tur til Barnard Castle, en by i nærheten. Hensikten var å finne ut om han var i stand til å kjøre trygt før turen tilbake til London, forklarte han.

Han sa at de gikk ut av bilen i Barnard Castle og satt ved elvebredden i 15 minutter. En forbipasserende så dem. De ønsket vedkommende god påske fra avstand og gikk tilbake til bilen, forklarte Cummings.

På vei tilbake til familiens eiendom stanset de i et skogholt fordi barnet måtte gjøre sitt fornødne. Noen så dem fra avstand, men ingen regler om sosial avstand ble brutt, ifølge Cummings.

Omstridt

Johnson forsvarte Cummings på en pressekonferanse søndag. Men 19 parlamentsmedlemmer fra partiet selv ber sjefen kvitte seg med Cummings, melder Sky News.

I tillegg mener både biskoper og helsearbeidere at Cummings må gå.

I løpet av to dager har over 500.000 mennesker skrevet under på et opprop med krav om at Cummings må få sparken. En privatperson har politianmeldt ham for å ha brutt karantenereglene.

Selv den ellers så regjeringsvennlige avisen Daily Mail spør på sin forsiden «hvilken planet [Johnson og Cummings] er på».

Cummings har vært sentral i Johnsons kamp for å få Storbritannia ut av EU. 48-åringen har stor innflytelse som skal ha blitt enda større etter tidligere finansminister Sajid Javids avgang i februar.

Cummings har fått ry på seg for å være kompromissløs, og han er blitt kalt en splittende figur. Tidligere statsminister David Cameron beskrev ham en gang som en «karrierepsykopat». 48-åringen selv er kjent for sin kraftige kritikk mot Johnsons forgjenger Theresa May, og han mener at politikere og statsansatte flest er inkompetent.