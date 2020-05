Pleksiglass til 225.000 kroner montert mellom setene på Stortinget

Voteringen i bioteknologisaken skal gå for full sal etter at presidentskapet ga etter for KrFs ønske.

Pleksiglassløsningen koster 225.000 kroner, ifølge presidentskapet. Den vil bli stående også etter avstemningen.

Siden coronavirusutbruddet brøt ut har stortingspartiene vært enige om at bare 87 av de 169 representantene til enhver tid skal være til stede ved møtestart og votering, i samme styrkeforhold som når det er full sal. Dette er den første avstemningen for full sal.