Smittetallet i Bergen er 0,1

Under mandagens styremøte i Helse Bergen informerte administrerende direktør Eivind Hansen om at reproduksjonstallet nå er estimert til 0,1, skriver Bergensavisen.

Smittetallet, også kalt R-tallet (reproduksjonstallet), forteller hvor mange hver smittet person smitter videre.

Tallet er beregnet ut fra antall innlagte på sykehus og representerer smitteveksten for 10 til 14 dager tilbake. Det er per nå ingen pasienter innlagt med covid-19 i Bergen, men Helse Bergen venter null til to nye innlagte de neste to ukene.

– Strategien med å slå ned smitten ser ut til å lykkes, og åpningen av samfunnet ser ikke ut til å ha økt smittespredningen så langt, sier Hansen.