Uavklart årsak til vannscooterulykke ved Hvaler

De to ble funnet natt til lørdag etter å ha blitt meldt savnet fredag kveld.

Overfor Sarpsborg Arbeiderblad bekrefter Even Klund, fungerende kriminalsjef ved politistasjonen i Fredrikstad, at de to hadde på seg redningsvester.

De to mennene, som var fra Sarpsborg, skal obduseres i løpet av mandagen.