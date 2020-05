Væpnet politiaksjon i Drammen etter voldshendelse

Væpnede politistyrker rykket ut til Bandidos-huset i Drammen søndag kveld etter at en mann meldte seg slått i hodet. Gjerningsmannen sier han vil melde seg mandag.

Drammens Tidende meldte først om aksjonen, der det skal ha vært minst seks politipatruljer med hjelm, skjold og bevæpning.

8.352 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.352 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller.

I alt 38 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

USA med innreiseforbud for reisende fra Brasil

Sør-Amerika er nå episenteret for koronapandemien, ifølge WHO. Nå innfører USA innreiseforbud for reisende som kommer fra Brasil. Innreiseforbudet omfatter alle ikke-amerikanske statsborgere, og vil tre i kraft fra torsdag kveld.

Brasil har nå 365.213 bekreftede smittetilfeller og 22.746 koronarelaterte dødsfall. USA har flest av begge deler, med henholdsvis 1.684.862 smittetilfeller og 99.277 dødsfall.

Laveste antall nye smittede i Frankrike siden mars

Franske myndigheter meldte søndag inn det laveste antallet nye smittede og døde som følge av koronaviruset siden nedstengningen startet 17. mars. Det bringer med seg håp om at den verste fasen av pandemien kan være over i Frankrike, skriver Reuters.

Antall bekreftede tilfeller steg med 115, opp til 144.921. Antall døde gikk opp 35, og er nå 28.367, ifølge helsemyndighetene.

Jordskjelv med styrke på 5,9 på New Zealand

Et jordskjelv med styrke på 5,9 rystet mandag et område like nord for hovedstaden Wellington på New Zealand.

Jordskjelvet på 46 kilometers dybde, men kunne likevel kjennes godt i hovedstaden Wellington noen mil lenger sør, skriver Reuters.