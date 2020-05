Økt spredning av katteaids i Norge

Når katter er smittet med FIV - katteaids - kan det gå lang tid fra smitte til sykdomsutbrudd og være vanskelig å oppdage at katten er syk. Dette fordi katter instinktivt ikke vil vise svakhet for andre, fordi det eksponerer dem som byttedyr for potensielle angripere. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix